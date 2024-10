C'è il suo nome ( Dalton Knecht ), c'è la foto profilo in maglia Lakers ma, soprattutto, c'è la spunta blu , che potrebbe trarre in inganno i più. E ci sono messaggi che, prima ancora del via della stagione regolare, hanno destato parecchia attenzione: "Datemi pure già adesso il premio di rookie dell'anno" , il tweet dopo la prima gara di presason chiusa con 16 punti . E a chi avanzava un minimo di stupore per la prestazione, ecco la pronta risposta : "Siete sorpresi? Io sono proprio così!" . Certo, ogni giocatore - forse ancor di più una matricola - deve avere una gran fiducia nei propri mezzi , ma così è parsa subito un po' troppa . E allora occorre andare a leggere la bio, sull'account X che a tutti gli effetti parrebbe il suo, per accorgersi dell'inganno: " account gestito da un tifoso per l'ala piccola di 1.98 dei Los Angeles Lakers", c'è scritto. Quindi neppure di inganno si tratto, è tutto alla luce del sole.

Solo che su X è attivo anche il "vero" Dalton Knecht, la matricola scelta al primo giro all'ultimo Draft dai Lakers, ma lui - a differenza dell'account precedente - la spunta blu non ce l'ha e il suo handle è "@daltonknecht3". Il che potrebbe portare a un altro bel po di confusione, visto che il numero di maglia di Knecht in gialloviola è il 4. Anche qui, però, mistero chiarito in fretta: a Tennessee, al college, dove si è messo in luce per guadagnarsi lo sbarco in NBA, Knecht indossava proprio il 3. Insomma, se anche voi, come tanti, scegliete di seguire ogni giocatore che sbarca nella NBA, per seguire la matricola dei Lakers l'indirizzo giusto non è quello più scontato. In barba alla spunta blu.