Il debutto stagionale di Celtics e Nuggets ha dato le prime indicazioni: Boston continuerà a tirare tanto da tre punti (61 tentativi alla prima uscita stagionale), Denver dovrà limitare le palle perse (23) e proteggere meglio i propri tabelloni (17 rimbalzi offensivi concessi agli avversari) se vorrà essere più competitiva. Già oggi – alle ore 16 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua – vedremo se coach Mazzulla e coach Malone saranno corsi ai ripari nel processo che avvicina le loro due squadre alla prima palla a due della stagione regolare, che per i Celtics è in programma il 22 ottobre con la consegna degli anelli e la sfida contro i Knicks, mentre per i Nuggets due giorni più tardi, avversari gli Oklahoma City Thunder. Ma intanto c’è da giocare la seconda partita degli Abu Dhabi Games 2024, preziosa per vedere i primi miglioramenti e per ottenere conferme anche in vista dei tagli al roster che i due allenatori saranno costretti a fare prima del via del campionato. Come accade sempre in occasione delle prime uscite, la curiosità maggiore per le novità: ce ne sono poche in casa Celtics (ma Mazzulla potrebbe utilizzare di più Lonnie Walker dopo avergli dato solo 4 minuti 48 ore fa, o il rookie Baylor Scheierman), ha invece convinto l’esordio di Westbrook in casa Nuggets, che vogliono anche dare minuti a Saric per inserirlo nei meccanismi di squadra.