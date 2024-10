Boston vince la sfida tra campioni contro Denver

I Boston Celtics vincono la prima partita della nuova stagione, superando i Denver Nuggets per 107-103. Titolari in campo solo nel primo tempo per entrambe le squadre, ma il migliore in campo è Payton Pritchard dei Celtics con 21 punti e 6 triple a segno. Le due ultime squadre campioni si ritroveranno di nuovo in campo domenica alle 16 in diretta su Sky Sport NBA per il secondo match ad Abu Dhabi

La stagione 2024-25 si apre esattamente come si era conclusa quella del 2023-24: con una vittoria dei Boston Celtics. I campioni in carica hanno vinto la gara inaugurale della pre-season superando per 107-103 i Denver Nuggets, in una sfida tra le ultime due squadre campioni della lega. I Celtics, privi di Al Horford e di Kristaps Porzingis, hanno tenuto in campo i titolari solo nel primo tempo, così come i Nuggets che hanno messo in panchina Nikola Jokic (14 punti e 8 rimbalzi in meno di 17 minuti) dopo il secondo quarto, chiuso in vantaggio per 63-56. A prendere le redini del match è stato allora Payton Pritchard: il numero 11 dei Celtics ha chiuso con 21 punti e 6/12 dalla lunga distanza, uno dei tre giocatori in doppia cifra insieme a Jayson Tatum (12 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in 19 minuti) e Drew Peterson (10 punti nel quarto periodo disputato quasi unicamente da rincalzi).