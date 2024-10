Anche se è arrivato in città da poco, Karl-Anthony Towns considera già il Madison Square Garden come casa sua. Anche quando non indossa canotta e pantaloncini, infatti, Towns pare non disdegnare una capatina all’arena che ospita le gare interne dei Knicks. Come l’altra sera, quando la nuova stella a disposizione di coach Thibodeau è stato riconosciuto tra il pubblico del concerto, il primo di tre sold out al Madison Square Garden, della pop-star Billie Eilish. Niente di strano, se non che Towns è stato beccato mentre a concerto in corso e seduto a breve distanza da palco, guardava sul suo cellulare l’amichevole in corso a Chicago tra i Bulls e i T’Wolves. KAT, insomma, sembra non aver dimenticato gli ex compagni e, forse, apprezza il giusto la proposta musicale di Eilish.