Se prima di questa notte non avevate mai sentito parlare di Quincy Olivari siete scusati: il 23enne nel corso della sua carriera collegiale vanta a malapena un paio di convocazioni nei quintetti ideali della All-C-USA ai tempi di Rice, prima di passare l’ultima stagione a Xavier. Il nativo di Atlanta non è però riuscito a guadagnarsi una chiamata al Draft , cominciando a rimboccarsi le maniche dai bassifondi. I Los Angeles Lakers, dopo averlo avuto in Summer League, lo hanno confermato anche per il training camp e la preseason e ieri notte gli hanno dato la chance della vita: quella di giocare da titolare al Chase Center , l’arena in cui il suo idolo assoluto Steph Curry delizia i tifosi. Olivari ha sfruttato la stanchezza dei titolari della squadra — che solo 24 ore prima aveva giocato a Phoenix, vincendo al supplementare — per farsi notare. Nonostante l’ampia sconfitta dei suoi con un pesante -58, ha chiuso come miglior realizzatore a quota 22 punti, 7 rimbalzi e 2 assist , pur commettendo 7 palle perse. Olivari ha tirato 5/9 dalla lunga distanza nei 39 minuti in cui è rimasto in campo , dimostrando quindi che dal suo idolo Steph Curry ha provato a carpire anche la precisione dalla lunga distanza.

Olivari: "Steph mi ha detto che è un fan di come gioco, vuol dire tutto per me"

Dopo la partita Olivari si era avvicinato a Steph raccontandogli la sua storia di tifoso sfegatato del numero 30 e mostrandogli un video di una decina d’anni fa in cui Curry gli firmava la maglia — una jersey che Olivari poi non si è tolto neanche per andare a dormire. "È il mio giocatore preferito da quando sono piccolo e la prima cosa che mi ha detto è che è un fan di come gioco" ha spiegato Olivari in conferenza stampa, trattenendo a fatica le lacrime. "Poterlo incontrare e scoprire che rispetta come gioco vuol dire tutto per me. Dopo la partita abbiamo anche parlato un po’ e mi ha regalato un paio delle sue scarpe firmate. Vuol dire veramente tutto per me e la mia famiglia" ha aggiunto prima di scoppiare a piangere. Una reazione comprensibile dopo essersi tolto una soddisfazione del genere e aver incontrato il suo idolo da sempre.