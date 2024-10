Minnesota e Zandalasini pareggiano le WNBA Finals

Dopo il canestro di Sabrina Ionescu che ha deciso gara-3 in favore delle New York Liberty, le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini pareggiano i conti e mandano le Finals della WNBA alla decisiva gara-5, da disputare al Barclays Center di Brooklyn nella notte tra domenica e lunedì alle 2.00 italiane. Per l’azzurra 6 punti e 4 rimbalzi in 16 minuti in uscita dalla panchina, segnando 3 dei 6 tiri tentati

Una delle finali WNBA più emozionanti di sempre non poteva che decidersi in gara-5. Dopo il canestro da tre punti di Sabrina Ionescu per suggellare la rimonta delle New York Liberty in gara-3, le Minnesota Lynx hanno risposto pareggiando di nuovo i conti nella serie sul 2-2 grazie a una vittoria per 82-80 al termine di un match sempre molto equilibrato. A fare la differenza per le padrone di casa sono state le cinque titolari tutte in doppia cifra, guidate dai 19 punti di Kayla McBride e i 15 di Courney Williams, a cui si aggiunge l'ottimo contributo di Cecilia Zandalasini in uscita dalla panchina. Per l'azzurra, già campionessa WNBA nel 2017 seppur senza prendere parte alla serie finale, gara-4 è coincisa con la miglior prestazione finora nelle Finals, realizzando 6 punti e catturando 4 rimbalzi in 16 minuti di gioco, segnando 3 dei 6 tiri tentati nella sua partita con un plus-minus di +6.