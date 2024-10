A poche ore dall’avvio della stagione 2024-25, i Nuggets hanno mandato a segno un colpo importante. Dopo un mercato estivo per molti versi interlocutorio, infatti, è arrivata la conferma con estensione del contratto per ulteriori quattro stagioni per Aaron Gordon. Vero punto fermo per coach Malone, Gordon è stato definito dal GM di Denver Calvin Booth come “Il cuore e l’anima della squadra”

L’estate, in casa Nuggets, non era stata esattamente delle più esaltanti. La squadra era infatti uscita dal mercato con una perdita pesante come quella di Kentavious Caldwell-Pope, volato a Orlando, e con firme molto discusse come quella di Dario Saric e soprattutto di Russell Westbrook. In mezzo c’era stata la ricca estensione concessa a Jamal Murray, 208 milioni di dollari per 4 anni, con il canadese reduce forse dalla peggior stagione della sua carriera. I motivi per essere ottimisti in vista della stagione 2024-25, insomma, non erano molti per i campioni NBA 2023. A poche ore dall’avvio della regular season, però, è arrivata una notizia attesa da tempo: i Nuggets hanno esteso il contratto di Aaron Gordon per ulteriori quattro stagioni, concedendo al giocatore 133 milioni di dollari complessivi.