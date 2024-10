Denver-LA Clippers alle 23 su Sky Sport NBA

Ricomincia la stagione NBA e ricominciano quindi gli appuntamenti del weekend in diretta sui canali di Sky Sport. Per il primo NBA Saturdays dell'anno il calendario propone una sfida subito affascinante tra due squadre reduci da due sconfitte all'esordio stagionale. I Denver Nuggets infatti affrontano gli L.A. Clippers in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 23 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, in una sfida particolarmente significativa per Russell Westbrook - recentemente "scaricato" proprio dai Clippers e finito poi da free agent ai Denver Nuggets di Nikola Jokic. La sconfitta all'esordio dei Nuggets per mano degli Oklahoma City Thunder rischia di aver lasciato qualche scoria, in particolare per una panchina che non si è dimostrata all'altezza della situazione, mentre i Clippers proveranno a riscattarsi dopo aver perso in casa all'esordio nel nuovissimo Intuit Dome contro i Phoenix Suns dopo un tempo supplementare. Occhi puntati soprattutto su James Harden, dal quale passeranno la maggior parte dei destini dei Clippers ancora in attesa che Kawhi Leonard torni a disposizione. La regular season però non aspetta nessuno, perciò se non vogliono finire in fretta fuori dalla zona playoff conviene vincere già alla seconda stagionale.