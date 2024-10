Solamente ieri il giornalista Tom Haberstroh di Yahoo Sports ha fatto notare come la classe di rookie del 2024 si stia prospettando come una delle peggiori di sempre. Prima di questa notte infatti nessuna matricola aveva ancora segnato 15 punti in una partita — un evento mai successo prima dal 1970 a oggi con tre gare disputate per ciascuna delle squadre della lega. Solo nel 2014-15 si è andati vicini con una sola gara da 15 punti, peraltro firmata da Elfrid Payton, ma se non altro stanotte ci hanno pensato Zaccharie Risacher e Bub Carrington a segnare rispettivamente 17 e 16 punti nella partita vinta da Washington su Atlanta per 133-120. La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft Risacher ha quindi da solo fatto meglio rispetto a quanto totalizzato da lui e dalla seconda scelta assoluta Alex Sarr nel loro primo incontro di due giorni fa, quando in due hanno segnato la miseria di 11 punti, con il lungo degli Wizards autore di 11 punti, 5 rimbalzi e 4 stoppate in 23 minuti partendo da centro titolare al posto di Jonas Valanciunas, retrocesso in panchina e autore di 22 punti con 8 rimbalzi e 6 assist.