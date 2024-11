George prende l'ultimo tiro, Beverley non approva

Nell’attesa che anche Joel Embiid torni in campo, i Philadelphia 76ers questa notte hanno potuto vedere finalmente sul parquet la più grande acquisizione della loro estate. Paul George ha fatto il suo debutto con i Sixers sul campo dei Phoenix Suns, risultando immediatamente protagonista — anche se non nel modo sperato da una squadra che ha perso cinque delle prime sei gare disputate in regular season. Reduce da una iperestensione del ginocchio che lo ha costretto a saltare le prime due settimane di stagione, George ha debuttato con 15 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, ma ha anche litigato con il canestro (solo 4/14 al tiro) e ha avuto problemi di falli nel primo tempo, sembrando comprensibilmente un po’ arruginito. La sua sola presenza ha però avuto un effetto positivo per i Sixers (+3 il suo plus-minus in poco meno di 32 minuti), che grazie a un Tyrese Maxey da 32 punti nel giorno del suo 24° compleanno erano riusciti a rimanere avanti per gran parte della partita, presentandosi agli ultimi cinque minuti con un vantaggio di 9 lunghezze. Da lì in poi però i padroni di casa sono saliti di livello, confezionando un parziale di 12-2 per mettere la testa avanti con un canestro in step back di Kevin Durant a 60 secondi dalla fine. Dopo un 1/2 ai liberi di Maxey, KD ha realizzato un altro canestro in avvicinamento a 24 secondi dal termine per spezzare la parità, lasciando comunque l’ultimo tiro della partita nelle mani dei Sixers. Invece di andare da Maxey, Paul George ha attaccato Grayson Allen in uno contro uno e si è preso un tiro contestato dalla media distanza finito lungo sul secondo ferro, mentre l’ultimo tentativo da tre di Maxey dopo il rimbalzo offensivo è arrivato oltre la sirena del match.