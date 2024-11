La frase di qualche giorno fa di Joel Embiid — “Ho fatto troppo per questa fot…a città per essere trattato in questo modo” — ha fatto il giro del web, anche perché si trattava della prima occasione in cui ha parlato con la stampa per parlare delle sue assenze dal campo in questo inizio di stagione. Quello che è andato perso è che l’MVP del 2023 stava rispondendo a una domanda di Marcus Hayes, giornalista del Philadelphia Inquirer (quotidiano storico della città) che nelle ultime settimane ha criticato aspramente il leader della squadra per la sua mancanza di professionalità e di impegno nel presentarsi in forma al training camp, dove secondo le sue ricostruzioni Embiid aveva 12 chili più del dovuto. In un articolo del 23 ottobre Hayes aveva citato all’inizio di un suo pezzo il figlio di Embiid, Arthur, chiamato così in onore il fratellino del camerunese scomparso tragicamente nel 2015. Questo l’esatto attacco del pezzo del giornalista: "Joel Embiid continuamente fa riferimento alla nascita di suo figlio Arthur come il momento di svolta della sua carriera cestistica. Dice spesso di voler essere grande per lasciare un’eredità per il bambino chiamato come il suo fratello minore, morto tragicamente in un incidente automobilistico quando Embiid era al suo primo anno con i Sixers”. Nel pezzo poi Hayes attaccava il fatto che Embiid non volesse essere presente in campo e non fosse nelle condizioni di giocare, arrivando anche a sostenere che i Sixers dovessero rimborsare i tifosi per i biglietti e gli abbonamenti spesi per le partite saltate dal numero 21. Hayes ha poi modificato l’attacco del suo pezzo eliminando le citazioni del figlio e del fratello di Embiid, chiedendo scusa su X.