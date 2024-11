Il tutto esaurito sugli spalti della Health Training Facility di UCLA era annunciato, e in effetti l’attesa per il debutto in G League di Bronny James era davvero tanta. Tra i 676 spettatori presenti , alcuni dei quali hanno pagato fino a 200 dollari per entrare , erano presenti papà LeBron con tutta la famiglia , i compagni ai Lakers Anthony Davis e D’Angelo Russell oltre a coach JJ Redick e a Rob Pelinka in rappresentanza del front office gialloviola. Quella vinta dai South Bay Lakers sui Salt Lake City Stars per 110-96 , quindi, non è stata affatto la classica partita di G League . E dopo l’ovazione riservatagli durante la presentazione delle due squadre, James Jr. ha fatto il suo esordio con la nuova maglia .

La prima di Bronny è positiva

“Sono molto contento del lavoro fatto da Bronny nel controllare e gestire la palla” ha dichiarato il coach di South Bay Zach Guthrie nel commentare la prestazione di James Jr., che ha chiuso con 6 punti, 4 assist, 3 rimbalzi, 2 palle rubate e una stoppata nei 31 minuti giocati al suo esordio in G League. “Mi sono sentito bene nello scendere in campo e dare il mio contributo” ha invece detto il diretto interessato dopo il fischio finale, e quando gli è stato chiesto delle differenze eventualmente rilevate rispetto alla NBA, Bronny ha risposto: “Non c’è una gran differenza per quanto mi riguarda, si è trattato solo di giocare a pallacanestro e sono stato bene”. Il prossimo appuntamento, ora, per Bronny e per i South Bay Lakers è per il 15 novembre contro i Santa Cruz Warriors, e c’è da scommettere che gli occhi saranno ancora tutti per il figlio di LeBron.