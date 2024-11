L'errore di Spoelstra regala la vittoria a Detroit

Erik Spoelstra è ancora lontano dalla fine della sua carriera, ma non c'è dubbio che un giorno entrerà nella Hall of Fame di Springfield. Anche ai migliori però capita di sbagliare, e l'errore di Spoelstra fa ancora più rumore proprio perché è uno dei migliori allenatori della lega. Tutto è cominciato a pochi secondi dall'overtime tra i suoi Miami Heat e i Detroit Pistons, con una rimessa laterale in favore della squadra di Simone Fontecchio. Già prima della rimessa in campo gli Heat sono andati vicinissimi a un errore clamoroso, visto che hanno avevano sei giocatori in campo - eventualità che sarebbe costata un fallo tecnico, se non fossero riusciti a toglierne uno in tempo. Per loro fortuna il rookie Kel'el Ware è stato rimesso in panchina, ma il cambio all'ultimissimo secondo ha creato un po' di confusione tra gli Heat, che hanno concesso il più facile degli alley-oop agli avversari per la schiacciata della parità sul 121 a 121 firmata dal lungo Jalen Duren. Furioso per il canestro appena subito, Spoelstra è entrato in campo chiamando immediatamente timeout - senza ricordarsi però che non ne aveva più a disposizione. Come da regolamento, gli arbitri hanno quindi dato un fallo tecnico alla panchina di Miami e di conseguenza un tiro libero amministrato da Malik Beasley per il sorpasso a 1.1 secondi dalla fine, oltre che il possesso del pallone per ulteriori due liberi (uno solo a segno) per il definitivo 123-121 in favore di Detroit.