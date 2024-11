Dopo una lunga carriera NBA, ed anche un oro mondiale conquistato nel 2014 con Team USA, arriva in Italia il 35enne americano. Le ultime esperienza dell'ex compagno di Jokic nel front court di Denver - dove è stato dal 2011 al 2018 giocando anche con Gallinari - sono state in Messico, in G League e nel campionato nazionale. Ora la firma fino al termine della stagione con Reggio Emilia

Il comunicato dell Pallacanestro Reggiana

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Kenneth Faried. Centro di 203 centimetri, classe 1989, è stato scelto con la 22^esima chiamata al Draft 2011 ed ha disputato otto stagioni in NBA con le maglie di Denver, Brooklyn e Houston, collezionando quasi 500 presenze tra stagione regolare e playoff e vestendo la maglia di Team USA in occasione dei Mondiali di Spagna 2014, dove gli statunitensi hanno conquistato la medaglia d’oro. Dopo alcune esperienze in Cina e Porto Rico, oltre ad una breve parentesi al CSKA Mosca, Faried ha disputato la scorsa stagione in G-League ai Mexico City Capitanes, chiudendo con 12.7 punti e 11.3 rimbalzi di media, per poi trasferirsi fino a poche settimane fa nel campionato messicano con i Soles de Mexicali, arrivando fino alle semifinali scudetto e producendo in 27 partite 10.6 punti e 8.6 rimbalzi di media. Così lo ha presentato coach Dimitris Priftis: “Kenneth è un giocatore con una grande carriera in NBA alle spalle. È un lungo da cui ci aspettiamo fisicità, efficienza sotto canestro, personalità ed esperienza. È un atleta competitivo che porterà energia ed intensità. Ovviamente non ha molta familiarità con il basket europeo, avendo avuto in carriera solo un breve passaggio al CSKA Mosca qualche anno fa, ma credo che, grazie alle sue qualità, al suo carattere e alla sua esperienza, si adatterà rapidamente alla nostra squadra”.