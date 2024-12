Ime Udoka non ha fatto a tempo a godersi il premio di miglior allenatore della Western Conference di ottobre-novembre, che sono arrivate due sconfitte in fila a rovinargli l'umore. "Tutte le cose che abbiamo fatto per costruirci un record decente sono volate dalla finestra nelle ultime due partite", si è sfogato il coach di Houston dopo il ko in casa degli Warriors (privi di Curry e Green). "Alcuni giocatori è come se non si fossero presentati fino a metà partita - ha proseguito - è stata sicuramente una delle partite più soft da quando sono arrivato qui". Il record in realtà è ancora più che decente, con i Rockets secondi a Ovest dietro OKC con 15 vittorie e solo otto sconfitte, ma raggiunti in calssifica da Dallas e Memphis. Le prossime due partite con i Clippers e ancora gli Warriors per chiudere il 'tour' californiano dei texani diranno se le parole di Udoka avranno dato la scossa Jalen Green e compagni, o se si sarà aperta una piccola crisi.