Super Mobley da 41: Cleveland vince a Charlotte

I Cavs volano sul +22 in un primo quarto dominato da Evan Mobley (23 punti nei primi 12 minuti, 41 alla fine), ma gli Hornets nonostante le tantissime assenze non mollano e danno battaglia fino alla fine tornando anche a -4. La squadra col miglior record della NBA deve sudare il successo sino alla sirena finale per avere la meglio sui padroni di casa per 116-102, ringraziando il massimo in carriera del suo giovane numero 4

Dopo i primi dodici minuti di gioco, il tabellino della partita raccontava di un vantaggio di 40-18 in favore dei Cleveland Cavaliers , ma sarebbe stato più appropriato sottolineare che il solo Evan Mobley aveva realizzato 23 punti contro i 18 di tutti gli Charlotte Hornets messi assieme. È il giovane numero 4 dei Cavs il grande protagonista del match disputato allo Spectrum Center, capitalizzando sul 5/5 da tre realizzato nel primo quarto per firmare i suoi nuovi massimi in carriera in termini di punti (41) e triple a segno (6 su 8 tentativi) , aggiungendo anche 10 rimbalzi e 3 stoppate con 16/23 complessivo al tiro. A dispetto del +22 toccato nel primo quarto che faceva presagire un facile blowout per la squadra col miglior record, i Cavs hanno sottovalutato un po' troppo la voglia di mettersi in mostra degli Hornets , che hanno dato battaglia fino alla fine tornando anche a -4 a pochi minuti dal termine. Cleveland ha dovuto quindi legittimare la propria superiorità con un parziale finale di 12-2 firmato proprio da Mobley (7 punti nel quarto periodo), chiudendo col punteggio di 116-102 .

Charlotte non molla fino all'ultimo grazie al contropiede

A dare man forte allo sforzo di Mobley sono stati i 18 punti a testa realizzati da Darius Garland e Donovan Mitchell (autore anche di 8 rimbalzi e 8 assist), mentre Jarrett Allen ha chiuso con una doppia doppia da 11+10. Cleveland però ha aspettato troppo a lungo per imporre la propria superiorità, permettendo a Charlotte di rimanere aggrappata in qualche modo alla partita soprattutto grazie ai punti in contropiede (ben 27 contro i 4 degli ospiti). Ai 25 punti di Brandon Miller (ma con 7/21 al tiro) si aggiungono i 17 di DaQuan Jeffries, i 16 di Josh Green, i 13 di Vasa Micic e i 12 di Mark Williams, realizzati peraltro in soli 10 minuti di gioco per un limite al suo impiego in campo dopo la lunga assenza dai campi. Per Cleveland si tratta della quarta vittoria in fila nonché la 21^ su 24 partite in questa stagione, mentre Charlotte incappa nell'ottava sconfitta consecutiva.