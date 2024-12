Al momento i Lakers non hanno alcuna intenzione di sondare il mercato per capire quante e quali squadre potrebbero eventualmente essere interessate a portarsi a casa il super veterano della NBA. E James, dal canto suo, non avrebbe particolare fretta di trovare una nuova sistemazione, anzi. Tutto sereno quindi in casa gialloviola? Non proprio, perché dopo un buon inizio di regular season la squadra ha mostrato tutti quei limiti che già non la facevano considerare come una contender nei pronostici estivi. E LeBron, a quanto pare, avrebbe ancora in testa l’idea di provare a vincere il suo 5° titolo NBA