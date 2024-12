Al termine della stagione 2022-23 , per lui non felicissima, James Harden si trovava di fronte a una scelta: esercitare la player option che l’avrebbe legato ancora per un anno ai Sixers oppure affrontare l’estate da free agent . La storia, si sa, è finita con la c onferma della player option e subito dopo la richiesta di trade che poi l’avrebbe portato ai Clippers , ma le cose sarebbero potute andare in modo molto diverso. Harden , infatti, avrebbe voluto cambiare sì maglia, ma per fare un ritorno al passato e diventare nuovamente un giocatore dei Rockets . Se n’era già parlato allora e la vicenda torna d’attualità perché Ime Udoka , che all’epoca era appena arrivato sulla panchina di Houston , ha rivelato a “The Athletic” un retroscena a lungo rimasto nascosto.

Il no e il suggerimento di Udoka

“La mia priorità era: come possiamo far crescere i nostri giovani talenti?” ha raccontato Udoka parlando delle sue prime settimane da coach dei Rockets, per poi aggiungere che la risposta data a Harden era anche motivata dal rispetto nei confronti del giocatore. “Gli ho detto: sei in una fase della tua carriera in cui vuoi vincere e noi non siamo ancora in grado di farlo” ha poi continuato l’ex coach dei Celtics, sottolineando poi come Harden non fosse l’unico veterano tentato dal firmare con Houston e da lui dissuaso. “C’erano statialtri cinque o sei veterani che poi sono finiti in squadre con ambizioni da titolo” ha specificato Udoka, “ma che avrebbero voluto venire qui, e a loro ho detto la stessa cosa che ho detto a James [Harden]”.