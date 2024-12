La notte, per Anthony Edwards e per Minnesota, ha portato una vittoria tanto importante quanto sofferta contro San Antonio che vale il pieno rientro nella zona play-in con vista sul 6° posto attualmente in mano ai Clippers. Quello arrivato contro Victor Wembanyama e compagni è stato il terzo successo consecutivo per i T’Wolves, che sembrano ora essere usciti dalla crisi che li aveva coinvolti nelle settimane precedenti. Buone notizie, quindi, anche se sul fronte finanziario la stella squadra ha dovuto mandar giù un boccone amaro. Dopo aver deciso la gara contro Houston di venerdì scorso con una tripla nel finale, infatti, Edwards si era lasciato andare a dichiarazioni abbastanza fuori dalle righe, citando tra l’altro un altro maestro della specialità come Gilbert Arenas (“Ho detto, m*rd*, provo a vincerla, come diceva Gilbert Arenas: vaf**nc**o, non mi piacciono i supplementari”). E la bravata davanti ai microfoni gli è costata una multa di 100.000 dollari, una cifra notevole decisa dalla NBA anche in considerazione dei precedenti non troppo brillanti di Ant.