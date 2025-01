Pelicans in campo dopo l'attacco a New Orleans

Quella di questa notte per i New Orleans Pelicans non è stata una partita come le altre. Il terribile attacco nella notte di capodanno a Bourbon Street, nel quale almeno 15 persone sono morte e decine di altre sono rimaste ferite quando un 42enne alla guida di un pickup ha investito la folla per poi iniziare a sparare (tutti i dettagli su Sky TG 24), ha lasciato un segno profondo sulla squadra, impegnata a Miami in trasferta e preoccupata per le sorti della propria città. Alcuni, come Trey Murphy III, si sono messi subito in contatto con i propri familiari presenti a Bourbon Street per festeggiare il capodanno, tirando un sospiro di sollievo quando li hanno trovati incolumi. "Ma molti altri non hanno avuto quel sospiro di sollievo" ha continuato Murphy, autore di 34 punti nella sconfitta per 119-108 sul campo degli Heat, la 29^ nelle ultime 32 partite di questa stagione. "Le persone sono andate a divertirsi per l’ultimo dell’anno e ora ci sono tante famiglie che devono fare i conti con questa tragedia. Cose del genere non dovrebbero mai accadere. Non bisognerebbe preoccuparsi di andare a Bourbon Street temendo di poter perdere qualcuno che ami".