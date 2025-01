Nella notte i Nuggets hanno battuto Brooklyn 124-105 e, ancora una volta, i grandi protagonisti sono stati Nikola Jokic e Russell Westbrook. Per la seconda volta in stagione, infatti, entrambi hanno chiuso con una tripla doppia, diventando così la prima coppia di compagni a riuscirci per due volte nella stessa regular season in tutta la storia della NBA

All’intervallo lungo della sfida casalinga con Brooklyn , la serata per i Nuggets sembrava destinata ad andare storta. Sotto di 4 lunghezze , i padroni di casa si trovavano costretti a rinunciare a Jamal Murray , rimasto negli spogliatoi per un dolore intenso provato al ginocchio destro . Senza il suo compagno di giochi a due prediletto, l’impressione era che Nikola Jokic , reduce da due partite ai box , si sarebbe ancora una volta dovuto caricare la squadra sulle spalle e provare a vincere la partita quasi da solo . Invece, tra le novità di una stagione che dopo qualche passaggio a vuoto sembra finalmente poter andare nella direzione desiderata, Denver pare aver pescato un più che degno sostituto di Murray . E i Nuggets hanno così finito per vincere 124-105 , scrivendo anche una pagina di storia della NBA .

Jokic e Westbrook: l’intesa cresce

Non era mai accaduto, infatti, che due compagni di squadra riuscissero ad andare entrambi in tripla doppia nella stessa partita per due volte. Nikola Jokic e Russell Westbrook, invece, dopo averlo fatto contro Utah nella partita dello scorso 30 dicembre, hanno replicato contro i Nets grazie ai 35 punti, 15 assist e 12 rimbalzi del serbo e ai 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist del veterano ex Thunder e Clippers. I due, autentici fuoriclasse della specialità, sono attualmente al primo posto (Westbrook con 202) e al terzo(Jokic con 145) della classifica delle triple doppie in carriera, ma a far sognare Denver è soprattutto l’intesa dimostrata sul campo. Westbrook, arrivato in estate in Colorado dopo delle annate tutt’altro che indimenticabili vissute su entrambe le sponde di Los Angeles, sembra infatti essersi adattato alla perfezione allo stile di gioco di Jokic, e di conseguenza a quello dei Nuggets. I due hanno fin qui giocato 32 partite insieme, trascorrendo una media di 20.5 minuti sul parquet, durante i quali la squadra ha viaggiato a un passo decisamente più spedito rispetto al solito (105.56 contro il 101.68 complessivo) e con un net rating molto migliore (+12.2 contro 4) rispetto a quello complessivo di squadra. Nonostante lo scetticismo che aveva accompagnato il suo ingesso, insomma, Westbrook si è perfettamente ambientato a Denver, e la sua intesa con Jokic potrebbe rilanciare le chance dei Nuggets di dire la loro a Ovest anche da aprile in poi.