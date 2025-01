L'NBA è sempre in evoluzione e in cerca di accorgimenti che possano migliorare la qualità dello spettacolo e l'esperienza di tifosi e spettatori. Negli anni si è intervenuti più volte sul regolamento, con cambiamenti anche profondi: il più impattante sicuramente l'introduzione del tiro da tre punti nel 1979. Il tema toccato dal commissioner Adam Silver è destinato però a far discutere, perché condizionerebbe a catena tantissimi aspetti del mondo NBA. Ospite del talk show sportivo 'The Dan Patrick Show' Silver ha infatti affrontato il tema della durata delle partite. "Nel momento in cui siamo sempre più coinvolti nel basket globale - ha spiegato - dobbiamo pensare che l'NBA è l'unica lega che gioca 48 minuti. E io sarei - anzi sono - un fan dei quarti da 10 minuti (come nel basket FIBA)". Parole forti, ma - per ora - limitate a un'opinione personale e non ha un piano concreto di cambiare il regolamento. "Non sono sicuro - ha ammesso il commissioner - che molti altri la pensino come me. Ma mettendo da parte quello che vorrebbe dire per i record, le statistiche e cose del genere, credo che un format di due ore sarebbe più adatto alle moderne abitudini televisive".