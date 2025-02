Stockton citato da Kendrick Lamar al Super Bowl

Durante l'half-time show del Super Bowl il rapper Kendrick Lamar ha citato in una strofa la leggenda degli Utah Jazz, miglior assistman della storia: "I’m finna pass on this body I’m John Stockton". "Da quel momento il telefono di mia moglie ha iniziato a suonare e non ha più smesso", ha commentato in un'intervista Stockton. "Per le persone intorno a me è stata 'roba grossa'", ha aggiunto, lasciando intendere che per lui non lo fosse più di tanto. E ha anche raccontato che suo padre ha vinto il titolo NFL nel 1926