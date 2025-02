La trasferta a Cleveland si è conclusa con una debacle per i New York Knicks, sotterrati sotto 37 punti di scarto come non era mai capitato con Tom Thibodeau in panchina. Nelle sei gare disputate in stagione contro Cavs, Celtics e Thunder i Knicks non hanno mai vinto, sembrando ben lontani dal poter competere per il titolo contro le migliori squadre della lega

Solamente nella primavera del 2023 Knicks e Cavs si affrontavano in una serie di playoff che la squadra di New York dominò in lungo e in largo sotto i tabelloni, spazzando via Cleveland con uno strapotere anche più largo del 4-1 con cui passarono al secondo turno. Neanche due anni dopo, la situazione è completamente ribaltata: questa notte a Cleveland i Knicks sono stati sotterrati sotto 37 punti di scarto dai Cavs, che non hanno avuto alcun problema a dominare per 66-38 nei punti in area, per 47-32 a rimbalzo e per 23-6 in contropiede. E dire che i Cavs avevano anche diversi fattori a sfavore: prima di tutto erano in back-to-back arrivando da Brooklyn, mentre i Knicks arrivavano da un supplementare vinto contro Chicago; in più hanno dovuto fare a meno del centro Jarrett Allen per tutto il secondo tempo, complice un colpo alla mano che lo ha tolto dai giochi; e anche Darius Garland ha vissuto un momento spaventoso, ricadendo male sulla testa durante il primo tempo ma senza uscire dal campo. L’assenza di un membro importante della squadra come Josh Hart spiega solo fino a un certo punto una serata in cui i Knicks non sono mai apparsi in grado di competere contro la squadra col miglior record a Est, perdendo tutti i quattro quarti del match e andando all’intervallo sotto già di 27 lunghezze sul 77-50, toccando anche il -42.