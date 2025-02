I Bulls sono reduci da cinque sconfitte consecutive, i Suns da quattro. Questa sera allo United Center l'occasione per entrambe di spezzare la striscia negativa. I padroni di casa puntano su Giddey e Vucevic, gli ospiti come sempre su Durant e Booker. La partita in diretta dalle 23 su Sky Sport NBA, con il commento di Dario Vismara e Davide Pessina

Nessuno avrebbe potuto prevedere che i Suns dei 'big three' Durant, Booker e Beal a questo punto della stagione sarebbero stati fuori anche dalla zona play-in. E invece la situazione è questa, con Phoenix undicesima a Ovest con un record di 26 vittorie e 29 sconfitte, a 1.5 partite di distanza dai Kings decimi. Non va meglio a Chicago, anche se qui le aspettative erano più basse. I Bulls sono decimi a Est con 22 vittorie e 34 sconfitte, e hanno lasciato andare via Zach LaVine prima della trade deadline in vista di una ricostruzione. La sfida di stasera vede quindi davanti due squadre in crisi, in un momento tra l'altro particolarmente negativo: Chicago ha perso le ultime cinque, Phoenix le ultime quattro. Il peso dell'attacco degli ospiti sarà come sempre sulle spalle di Kevin Durant (27.2 punti di media) e Devin Booker (26 di media). Dall'altra parte i Bulls puntano su Vucevic sotto canestro (19.2 punti e 10.3 rimbalzi di media) e sulla versatilità di Josh Giddey (12.4 punti, 7.3 rimbalzi e 6.3 assist). Vedremo chi avrà la meglio, uscendo almeno per un po' da questo momento nero. La diretta è stasera (sabato) su Sky Sport NBA dalle 23, con commento di Dario Vismara e Davide Pessina. Repliche domenica 23 febbraio alle ore 11.30, 14 e 19 su Sky Sport NBA.