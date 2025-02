Durant fa trash talking con Gary Payton. VIDEO

Durante una pausa del match tra Suns e Warriors, Kevin Durant ha passato diverso tempo a fare trash talking con la leggenda Gary Payton, presente sugli spalti per seguire il figlio in forza a Golden State. "Ho cercato di fargli capire che contro di me non avrebbe avuto chance perché è troppo basso. Come potrebbe marcarmi? Forse facendo fallo, come fa suo figlio" ha detto KD dopo la partita, proseguendo il trash talking

Gli anni ’90 vengono considerati l’epoca d’oro del gioco fisico e del "trash talking", e nessuno è più anni ’90 di Gary Payton. Il leggendario playmaker dei Seattle Supersonics, anche campione NBA nel 2006 con i Miami Heat a fine carriera, è ora semplicemente un padre che fa il tifo per suo figlio Gary Payton II, che da anni porta avanti la sua nomea di grande difensore perimetrale pur non avendo le stesse doti di "trash talking" del padre. Come si suol dire, però, il lupo perde il pelo ma non il vizio: durante una pausa del terzo quarto della partita di questa notte tra i Golden State Warriors e i Phoenix Suns, Payton ha cominciato a parlare a distanza nientemeno che con Kevin Durant, che lo aveva provocato dopo aver segnato tre triple consecutive per concludere il terzo quarto. I due sono stati pizzicati dalle telecamere mentre si scambiavano (bonariamente) parole di fuoco, ed è stato lo stesso Durant a raccontare cosa è successo. "Gli stavo dicendo che se fosse stato in campo lo avrei portato in post basso e gli avrei segnato in testa" ha detto KD. "È troppo basso. Non arriva all’1.90, non è così fisico. Lo sa anche lui. Ma GP è uno di quelli con cui non puoi mai avere l’ultima parola". Non contento, KD ha continuato anche davanti ai media il suo trash talking: "Come avrebbe potuto marcarmi? Non lo so davvero. Forse mi farebbe semplicemente fallo, come fa suo figlio con me".