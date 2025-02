Che Giannis Antetokounmpo e Chris Paul non si amino particolarmente è noto già da diverso tempo, soprattutto alla luce delle Finals del 2021 nelle quali i Milwaukee Bucks del greco rimontarono i Phoenix Suns di CP3 per vincere l'anello. Una serie che con ogni probabilità ha tolto a Paul la possibilità di vincere l'anello nella sua carriera, ma al di là del passato condiviso questa notte è successo qualcosa che ha ravvivato la loro inimicizia. A pochi minuti dal termine della sfida stravinta dagli Spurs di Paul contro i Bucks, con le riserve già pronte a subentrare alla prima pausa disponibile, Chris Paul accoppiato con Giannis non ci ha pensato due volte a spedirlo per le terre, rifilandogli una manata sul costato che non è piaciuta per nulla alla stella dei Bucks (sebbene gli arbitri, pur rivedendola all'instant replay, abbiano determinato che si trattasse di un semplice fallo). Appena si è rialzato, un nervosissimo Antetokounmpo ha puntato il dito contro Paul, mentre sia compagni che avversari si sono messi tra loro due per evitare guai peggiori. Dopo un errore ai liberi, Paul è sembrato prendere in giro l'avversario mimando il suo stile di tiro, consigliandogli di spezzare meglio il polso, mentre Giannis uscendo dal campo gli ha detto "Ci vediamo dopo la partita". Tenendo fede alla sua parola, al termine del match Giannis è rimasto a lungo a centrocampo per scambiare altre parole con Paul, e il battibecco (sempre a distanza) è andato avanti per diverso tempo, in una scena piuttosto inusuale quando gli animi si sarebbero già dovuti rasserenare.