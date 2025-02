Non gioca dal 2 febbraio, dalla sconfitta dei suoi Bucks contro Memphis, e ora - fanno sapere da Milwaukee - Giannis Antetokounmpo resterà ancora lontano dai parquet per un bel po', almeno altri 10 giorni, negandogli così la possibilità di essere a San Francisco per disputare l'All-Star Game del prossimo weekend, di cui era stato il giocatore più votato dai tifosi con oltre 4.4 milioni di preferenze. Assente contro Milwaukee, uno stiramento al polpaccio sinistro costringerà in borghese Antetokounmpo anche nelle prossime sfide contro Golden State e Minnesota, le ultime due gare prima dell'appuntamento dell'All-Star Weekend. La prima gara utile per rivedere il greco in campo dovrebbe quindi essere la partita contro i Clippers del 20 febbraio, come confermato dallo stesso coach Rivers che ha anche aggiunto: "Fossero i playoff, magari potrebbe essere in campo. Ma non lo sono". E allora con la salute di Antetokounmpo è meglio non rischiare, anche se questo vorrà dire non poterlo vedere alla partita delle stelle, dove ora - al suo posto - il commissioner NBA Adam Silver dovrà nominare un sostituto.