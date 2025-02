L'allenatore dei Lakers è apparso, come era prevedibile, raggiante in conferenza stampa dopo la bella vittoria a Denver condita dalla prima grande prestazione di Doncic in gialloviola. "Prima di giocare gli avevo detto che volevo almeno un 'blackout episode' da parte sua, in cui urlasse verso nessuno in particolare perché esaltato da qualche giocata". E anche da LeBron sono arrivate parole al miele per il nuovo compagno

"È questo il Luka che conosco, il killer". JJ Redick non nasconde la soddisfazione 8e un po' di sollievo dopo qualche uscita non esaltante) per la prima grande partita giocata da Doncic con la maglia dei Lakers. Nel netto successo sul campo dei Nuggets dell'amico Nikola Jokic, lo sloveno ha infatti dominato. Già a fine primo quarto con 16 punti a referto aveva pareggiato il suo massimo di punti segnato nelle precedenti tre partite in gialloviola. Alla fine ha chiuso a quota 32, con 10 rimbalzi, 7 assist e 4 palle rubate. "Prima della partita - ha raccontato ancora Redick - avevo detto a Luka che volevo da lui almeno un 'blackout episode', un momento in cui urlasse verso nessuno in particolare perché esaltato". E di questi momenti per la gioia del coach dei Lakers ce n'è stato più di uno. Doncic ha in particolare ritrovato il tiro da fuori dopo il terribile 1/9 da tre contro Charlotte, chiudendo con 4 triple su 9 tentativi. "Penso che Luka - ha spiegato Redick - debba essere il giocatore che controlla l'attacco. Ma anche Bron e Reaves devono avere i loro momenti con la palla in mano, perché così saremo imprevedibili. Possiamo mettere gli avversari 'nel frullatore'".