In attesa di una seconda valutazione, che verrà effettuata soltanto nella giornata di domani, secondo l'insider NBA Shams Charania le notizie che arrivano da casa Lakers parlano di uno stop di 1-2 settimane per LeBron James, che nel quarto quarto della sfida contro i Boston Celtics (persa) ha dovuto abbandonare la gara per un leggero stiramento all'inguine sinistro

Uscito con 6:44 da giocare nel quarto quarto della sfida contro i Celtics al TD Garden, negli spogliatoi LeBron James aveva provato a professare ottimismo: "Conosco questo tipo di infortunio", aveva detto, ricordando come nella gara di Natale contro Golden State del 2018 proprio uno stiramento all'inguine lo aveva poi costretto fuori a lungo. "Non sono troppo preoccupato, sarà un problema di qualche giorno". Invece - in attesa di ulteriori approfondimenti quando il trauma sarà anche un po' rientrato - la prima diagnosi che arriva da Los Angeles parla di un'assenza che sarà di "almeno 1-2 settimane" a sentire Shams Charania, giornalista di ESPN solitamente molto ben informato. E per i Lakers, attualmente terzi a Ovest, la notizia non è certo facile da digerire: nelle prossime settimane la squadra sarà in tutto e per tutto la squadra di Luka Doncic, nell'attesa che "King" James - senza affrettare i tempi di recupero - possa tornare in campo.