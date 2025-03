Le previsioni iniziali, subito dopo l’infortunio che l’aveva tenuto fuori dal finale della partita poi persa sul campo dei Lakers lo scorso 6 marzo , parlavano di due settimane di stop per Jalen Brunson , insostituibile motore della manovra offensiva per New York . La caviglia destra, oggetto di distorsione nel 4° quarto alla Crypto.com Arena, però, a oggi sembra ancora ben distante dall’essere smaltita. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ‘ESPN’, infatti, le tempistiche di rientro della stella dei Knicks potrebbero dilatarsi e di fatto vedere il ritorno in campo dell’ex Dallas quasi in dirittura d’arrivo verso l’inizio dei playoff .

Brunson e un rientro che preoccupa New York

Il calendario dei Knicks, che ora prevede partite contro squadre in forte crisi o che hanno poco o nulla da pretendere in questa stagione come Miami, San Antonio, Charlotte, Washington e Dallas, parrebbe poter agevolare la quadra di coach Tom Thibodeau nel mantenere la 3^ posizione attualmente occupata nella classifica della Eastern Conference, ma non c’è dubbio sul fatto che i problemi fisici di Brunson comincino a preoccupare New York. È d’altronde chiaro come i destini della squadra passino dalla sua presenza in campo, perché senza di lui i Knicks hanno dimostrato di faticare molto, soprattutto in attacco. E un suo rientro in prossimità dell’ultimissima parte di regular season non può lasciare tranquilli il coaching staff e anche i tifosi blu-arancio.