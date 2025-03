Doncic travolge i Suns, i Lakers tornano a vincere

I Lakers ritrovano un Luka Doncic da 33 punti e 11 rimbalzi e tornano a vincere dopo quattro sconfitte in fila. I padroni di casa, sempre privi di LeBron James, rimangono sempre in controllo del match grazie anche ai 28 punti di Austin Reaves e i 19 di Jaxson Hayes. I Suns in piena crisi non vanno oltre i 21 di Kevin Durant e i 19 con 11 assist di Devin Booker, perdendo anche Bradley Beal per infortunio nel corso del match

LeBron James non c'è e ne avrà ancora almeno per una settimana, ma nel frattempo i Los Angeles Lakers raddrizzano la barca almeno per una sera. Dopo quattro sconfitte in fila accumulate in trasferta, infatti, i gialloviola hanno controllato praticamente dall'inizio alla fine il match contro i Phoenix Suns, toccando il +20 già nel corso del primo quarto e non concedendo mai di tornare sotto le 8 lunghezze di svantaggio. Merito soprattutto di un Luka Doncic pressoché onnipotente: per lui 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist con 8/20 al tiro (4/11 da tre) e 13/14 ai liberi, tanto da costringere la difesa dei Suns a raddoppiarlo a metà campo per togliergli il pallone dalle mani. Ad approfittarne è stato soprattutto Austin Reaves, secondo miglior marcatore di squadra con 28 punti, ma anche il rientrante Jaxson Hayes ha approfittato degli illuminanti passaggi dello sloveno per chiudere con 19 punti e 8/10 al tiro.