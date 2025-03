Se c’è un tratto caratteristico per cui Mike Malone si è fatto riconoscere nella sua ormai lunga esperienza sulle panchine della NBA , questo è senz’altro rappresentato dalla schiettezza . E il coach dei Nuggets non si è smentito nemmeno nella conferenza stampa che ha anticipato la partita poi persa sul campo dei Lakers , quando ha risposto così alle critiche riguardanti Nikola Jokic : “ Penso che siano solo str*nz*te ”. A far arrabbiare Malone sarebbero state le insinuazioni secondo cui Jokic , assente nella vittoria su Golden State di due sere prima e fuori anche contro i Lakers , starebbe saltando delle partite al solo scopo di riposare . “Nikola è 2° per partite giocate negli ultimi 10 anni ” ha quindi sottolineato Malone , “degli altri giocatori nella top 10 nessuno è una superstar , nessuno”.

Jokic e la sua condizione fisica

Contro gli Warriors e poi alla Crypto.com Arena l’altro grande assente per Denver è stato Jamal Murray, ma come era prevedibile le attenzioni si sono concentrate tutte sul tre volte MVP. “Se Nikola non gioca, non è certo per riposare” ha aggiunto Malone sempre nella conferenza stampa del prepartita con i Lakers, “bensì perché è infortunato e fin qui ha giocato sopportando problemi e dolori che la maggior parte dei giocatori non sopporterebbe”. Il serbo, in effetti, è sceso in campo in 62 delle 70 partite giocate dai Nuggets in stagione e, sempre secondo Malone, “sta ascoltando il proprio corpo e io mi fido delle sue sensazioni almeno quanto mi fido delle diagnosi del nostro staff medico e dei preparatori”.