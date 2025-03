Paura per Turner: sorella portata via in barella

Attimi di preoccupazione per Myles Turner: durante il riscaldamento della sfida interna ai Brooklyn Nets, la sorella minore Mya ha avuto un malore a bordo campo che ha richiesto l’intervento dei medici, lasciando l’arena in barella seppur ancora cosciente. Dopo gli accertamenti in ospedale, Turner ha fatto sapere che la sorella sta bene, ispirandolo per realizzare una delle migliori prestazioni della sua stagione

Myles Turner ha dato una grossa mano agli Indiana Pacers per vincere la seconda partita su due contro gli Indiana Pacers, chiudendo una delle sue migliori prestazioni dell’anno con 22 punti, 8 rimbalzi, 3 stoppate e 5 triple a segno nella vittoria per 108-103. Dopo la partita, però, la sua concentrazione era da tutt’altra parte, visto quanto era accaduto appena prima del match: durante il riscaldamento, infatti, la sorella minore Mya ha avuto un malore a bordo campo che ha richiesto l’intervento dei medici. Mya Turner, arrivata in città insieme alla famiglia per festeggiare il compleanno di Myles che si terrà lunedì, ha ricevuto l’abbraccio del fratello prima di essere portata via in barella, seduta e ancora cosciente. Non è chiaro cosa sia successo, ma dopo il match il lungo dei Pacers ha fatto sapere che la sorella sta bene e non ha subito conseguenze. "Vederlo giocare così nonostante quello che ha dovuto passare è stato molto bello" ha detto il compagno di squadra Tyrese Haliburton, autore a sua volta di una doppia doppia (la decima consecutiva, record in carriera) da 16 punti e 12 assist.