Nel corso della sua carriera NBA durata 9 stagioni Matthew Dellavedova ha vissuto diverse vite , tra cui anche quella di titolare in una squadra impegnata alle Finals come i Cleveland Cavaliers del 2015 , segnando 20 memorabili punti in una gara-3 di finale contro Golden State. Una serie nella quale Dellavedova dovette ricevere flebo tra una partita e l’altra per recuperare dagli sforzi, ma che testimoniano anche la tempra morale di un giocatore che si è fatto apprezzare ovunque sia andato . Ora che da qualche è tempo è tornato nella sua Australia, "Delly" alla soglia dei 35 anni è ancora un giocatore di rilievo per i Melbourne United , disputando una grande serie contro gli Illawarra Hawks (allenati peraltro da Justin Tatum, padre di Jayson superstar dei Boston Celtics). Dopo quattro gare di alto livello, nella decisiva gara-5 Dellavedova ha pagato la fatica chiudendo con soli 5 punti, 7 assist e 2/6 al tiro nella sconfitta per 114-104 dei suoi. Ciò nonostante , la giuria aveva comunque deciso di assegnargli il premio di MVP della serie — una decisione che però era stata accolta da una selva di fischi da parte dei tifosi di casa degli Hawks.

È anche per questo motivo che, non appena è salito sul palco per ricevere il premio, Dellavedova ha messo subito in chiaro la situazione: "Davo, questo premio appartiene a te, hai avuto una serie fantastica" ha detto non appena ha preso la parola, facendo riferimento a Will "Davo" Hickey, miglior giocatore della squadra di casa con 21 punti, 10 rimbalzi e 8 assist nella decisiva gara-5. “Congratulazioni per la vittoria. Ringrazio i miei compagni di squadra e le nostre famiglie per il sostegno, ma questo è di Davo”. A quel punto, con una scena che ha fatto il giro del web, Dellavedova è sceso dal palco e ha consegnato il premio a Hickey nonostante quest’ultimo scuotesse la testa commosso, tra gli applausi del pubblico per un momento che, come detto anche dal commentatore della partita, "vivrà per sempre".