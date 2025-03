I Golden State Warriors hanno iniziato con una sconfitta il giro di sei trasferte consecutive che stanotte (diretta su Sky Sport Arena a mezzanotte in mezza e in streaming su NOW ) li vedrà impegnati a Miami. Una partita sicuramente speciale per Jimmy Butler, ex dal dente avvelenatissimo. Che agli Heat contesta perfino la famosa "culture": "Se hai giocatori forti in squadra, puoi chiamarla come vuoi"

Per cinque anni abbondanti Jimmy Butler è forse stato, più di tutti i suoi compagni di squadra, il simbolo di quella che tutti hanno imparato a conoscere come “Heat Culture”. Lavoro duro e abnegazione; sacrifici; voglia di sputare sangue in campo e in allenamento; il bene della squadra davanti agli interessi dei singoli. Poi, si sa, qualcosa si è rotto tra l’attuale giocatore di Golden State e la franchigia della Florida e ora, a poche ore dalla sua prima gara da ex contro gli Heat, Butler pare sbandierare un parere un po’ diverso rispetto alla retorica a lungo cavalcata a South Beach: “Non lo dico in maniera cattiva ma penso che forse il termine Heat Culture venga usato un po’ troppo. Sono un’ottima organizzazione – riconosce Butler parlando di Miami – ma gran parte di quella che si chiama ‘cultura’ non è altro che installare una mentalità vincente nei tuoi giocatori. Se la sviluppano, e se in squadra puoi contare su giocatori davvero forti, allora diventa fin troppo facile parlare di ‘Heat Culture’. Ma se hai dei buoni giocatori, puoi appicicarci la definizione che vuoi”, conclude Butler, prima di aggiungere un ultimo: “Non lo dico per sminuirla”, forse non troppo credibile.