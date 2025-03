Butler fa lo "sconto" agli impiegati Warriors

In occasione del suo primo ritorno a Miami, Jimmy Butler ha approfittato di un giorno libero per invitare i suoi compagni di squadra e gli impiegati dei Golden State Warriors presso la sua caffetteria. Per l'occasione ha omaggiato tutti di un buono sconto per un caffè (senza specificare quale), anche se il costo è comunque di 30 dollari per una tazza

A Miami da qualche giorno ormai c'è grande attesa per il primo ritorno da avversario di Jimmy Butler, ma in attesa del big match previsto per la notte tra martedì e mercoledì alle 00.30 (in diretta sui canali di Sky Sport e poi in replica col commento di Alessandro Mamoli e Tommaso Marino) il grande ex ha avuto modo di godersi qualche giorno di pausa nella "sua" città. In particolare, come testimoniato sul suo attivissimo account Instagram, Butler ha invitato tutti gli Warriors alla sua caffetteria, nel nuovo negozio della BigFace Coffee aperto lo scorso dicembre nel Design District. I membri dell'organizzazione degli Warriors sono stati anche omaggiati di un "buono sconto" immortalato da Butler nelle sue storie, sul quale si legge: "Impiegato dai Golden State Warriors? Il tuo caffè = 30 dollari".