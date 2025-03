Il nome di Dwight Howard ora si unisce a quelli di Shaquille O'Neal e Penny Hardaway, piuttosto che a quelli di Tracy McGrady e Nick Anderson o Dennis Scott, ovvero tra i grandi giocatori che hanno fatto la storia dei Magic. L'ex centro di Orlando, infatti, è stato inserito nella Hall of Fame della franchigia della Florida, riconoscimento che negli anni ha premiato anche dirigenti e allenatori che hanno dato un grande contributo alla storia della squadra. "Quelle che vedete sono lacrime di gioia", ha detto il giocatore soprannominato (non tra mille polemiche, soprattutto con Shaquille O'Neal, "Superman"). "Lacrime di gioia per quel bambino di 10 anni che diceva a tutti di voler diventare la prima scelta assoluta al Draft. Per quel ragazzo di 18 anni a cui sono state date le chiavi di una franchigia e di una città. Lacrime per gli alti e bassi di questo mio lungo viaggio nella NBA. Ma il cerchio ora si è chiuso e voglio ringraziare ancora una volta questa società per avermi voluto includere nella loro Hall of Fame", ha dichiarato Howard alla cerimonia di induzione. Il suo posto nella storia dei Magic non è in discussione: terzo per gare disputate, è primo all-time per punti (11.435), rimbalzi (8.072), stoppate (1.344) e minuti (22.471), oltre che per liberi tentati ma anche segnati (nonostante i tanti errori).