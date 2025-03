Nella notte i Pacers hanno ottenuto una nettissima vittoria sul campo di Washington e i ragazzi di coach Rick Carlisle sono anche stati protagonisti di ben due record di franchigia. Mai nella storia di Indiana, infatti, la squadra aveva segnato 162 punti, così come non era mai successo che segnasse 27 triple in una singola gara. E in una partita senza supplementari era dal 2008 che una squadra non riusciva a chiudere con quel punteggio

Che Washington, già ampiamente fuori dai giochi e titolare del secondo peggior record di tutta la NBA, e Indiana, più che mai in corsa per quel 4° posto a Est che le garantirebbe il vantaggio del fattore campo al primo turno dei playoff, sarebbero scese in campo con motivazioni decisamente diverse era prevedibile. Quello che invece era meno prevedibile era che la vittoria dei Pacers sarebbe stata addirittura da record. Il 162-109 finale, infatti, ha sancito il massimo punteggio segnato in una singola gara nella storia della franchigia. Non solo, era dal marzo del 2008 che una squadra riusciva a raggiungere quel punteggio in una partita senza supplementari. E, come se non bastasse, Indiana, che ha mandato ben 9 giocatori in doppia cifra, ha stabilito un altro record di franchigia anche con le 27 triple mandate a segno.