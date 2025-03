Per Orlando e Sacramento l’ultimo scampolo di regular season è all’insegna di un solo obbiettivo: ottenere il miglior piazzamento possibile al play-in rispettivamente a Est e a Ovest. Due squadre che hanno patito infortuni pesanti e stravolgimenti sostanziali in fase di mercato si affrontano per strappare una vittoria preziosissima per la classifica. L’appuntamento con l’NBA Sautrdays è per questa sera alle 22 su Sky Sport NBA, con il commento live di Dario Vismara e Mauro Bevacqua

Per Orlando l’accesso al play-in è praticamente una certezza, anche se lo stretto margine che separa i Magicda Atlanta, Miami e Chicago fa oscillare la posizione in classifica tra il 7° e il 10° posto, particolare non proprio di poco conto considerata la formula del mini-torneo che assegna gli ultimi due posti disponibili per i playoff. I Kings, invece, di certezze non ne hanno, perché a Ovest una tra Sacramento, Dallas e Phoenixdovrà per forza restar fuori dal play-in e chiudere in anticipo la sua stagione. Ecco perché, con una decina scarsa di partite ancora da giocare, ogni vittoria vale davvero moltissimo per entrambe le squadre e lo scontro diretto in programma questa sera potrebbe pesare parecchio nel destino di Magic e Kings. Due squadre che hanno vissuto una stagione fatta di alti e bassi, assenze, cambiamenti repentini e risultati alterni e che ora si ritrovano una di fronte all’altra con l’obbiettivo di avvicinarsi al traguardo desiderato.