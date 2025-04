Atkinson coach dell'anno secondo gli allenatori

In attesa che la NBA annunci i suoi premi ufficiali per la regular season appena conclusa, i 30 allenatori della lega hanno incoronato il migliore tra loro. Come annunciato dalla NBCA, l’associazione degli allenatori della NBA, Kenny Atkinson è stato premiato dai suoi colleghi come miglior allenatore della stagione 2024-25, portandosi a casa il premio intitolato a Michael H. Goldberg. Atkinson ha prevalso davanti a JB Bickerstaff dei Detroit Pistons, Mark Daigneault degli Oklahoma City Thunder, Michael Malone dei Denver Nuggets e Ime Udoka degli Houston Rockets. Alla sua prima stagione alla guida dei Cleveland Cavaliers, Atkinson ha guidato la squadra a un record di 64 vittorie e 18 sconfitte, un miglioramento di 16 vittorie rispetto a un anno fa e il secondo miglior record nella storia della franchigia, che non vinceva più di 60 partite dalla stagione 2009-10. Dopo aver cominciato la stagione con 15 vittorie consecutive, i Cavs hanno avuto altre due strisce da 16 e da 12 successi in fila durante la regular season, rimanendo in testa alla Eastern Conference dall’inizio alla fine. "Da molto tempo Kenny Atkinson è rispettato dai suoi colleghi per il suo servizio innovativo e umile nei confronti del gioco. Congratulazioni a lui per una stagione storica riconosciuta da questo prestigioso premio dato dai suoi colleghi" ha dichiarato Rick Carlisle, coach degli Indiana Pacers e presidente dell’associazione.