Indiana spazza via Milwaukee: gara-1 è dei Pacers

I playoff NBA si aprono con una sfida senza storia: Indiana domina gara-1 contro Milwaukee 117-98 e si porta in vantaggio nella serie, difendendo il campo di casa. Un grande Giannis Antetokounmpo (36 punti e 12 rimbalzi) non può bastare da solo contro il collettivo dei Pacers, che in difesa tengono gli avversari solamente al 42% dal campo e in attacco trovano sei giocatori in doppia cifra, guidati dai 25 punti di Pascal Siakam e i 19 punti di Myles Turner

Una regola aurea dei playoff NBA è quella di non dare così tanto peso a gara-1, specialmente se è la squadra di casa a vincerla, ma quella andata in scena tra Indiana e Milwaukee non è stata una sfida competitiva. I Pacers infatti hanno fatto quello che hanno voluto contro i Bucks, dominando il match dall’inizio alla fine e portandosi in vantaggio nella serie di primo turno della Eastern Conference. I padroni di casa toccano la doppia cifra di vantaggio sul finire del primo quarto e sfondano il +20 in chiusura di primo tempo, dandolo qualche chance agli avversari di rientrare sotto la doppia cifra di vantaggio, mai sfruttata dagli ospiti. Giannis Antetokounmpo le prova veramente tutte, ma non può nulla contro il collettivo degli avversari: sono sei i giocatori in doppia cifra guidati dai 25 punti di Pascal Siakam e i 19 di Myles Turner per la squadra di coach Rick Carlisle, che tirano con percentuali stellari dal campo (52%) e in difesa tengono gli avversari solamente al 42%, di cui un pessimo 8/35 dalla lunga distanza.