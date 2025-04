BOSTON CELTICS-ORLANDO MAGIC 103-86

Se Orlando è ai playoff lo deve alla sua difesa, non certo al suo attacco, e il primo quarto di gara-1 sul campo di Boston lo conferma: solo 18 punti segnati (14 dei quali dalla coppia Wagner-Banchero) ma tanta fatica a trovare il canestro (31% al tiro, 2/9 da tre). Si spiega così il vantaggio di 8 punti dei Celtics dopo i primi dodici minuti, segnati dal grande inizio di Derrick White, autore di 8 punti con due triple. Boston prova il primo allungo con 8 punti in fila di Pritchard che portano i padroni di casa sul 34-22 ma Orlando risponde con un parziale di 9-0 a metà secondo quarto per riportare i Magic a -2. Con una tripla di Caldwell-Pope poi i Magic mettono anche la freccia per chiudere in testa il primo tempo, 49-48, in virtù di una difesa capace di tenere i Celtics a 22 punti in tutto il 2° quarto e con Banchero già a quota 19, con anche tre triple realizzate. L’attacco di Orlando si ferma però a inizio ripresa, e trascinata – tanto nella metà campo offensiva che in quella difensiva – dalla coppia White-Holiday Boston piazza un 15-4 di parziale che riporta il vantaggio dei campioni NBA in doppia cifra (+10). Vantaggio che si allunga al massimo serale (+17) grazie alla difesa che limita i Magic a 18 punti segnati in tutto il terzo quarto, che i Celtics chiudono sul 78-67.