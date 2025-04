Denver vince gara-1: Clippers ko solo all’overtime

Equilibrio doveva essere ed equilibrio è stato. La prima sfida della serie tra Denver Nuggets e LA Clippers ha avuto bisogno di cinque minuti supplementari per decretare la vincitrice di gara-1, che i padroni di casa sono riusciti a vincere per 112-110 per difendere il fattore campo e portarsi sull’1-0 nella serie. E dire che nel primo tempo sembrava esserci una sola squadra in campo: i Clippers hanno infatti dominato i primi 19 minuti di gara portandosi anche sul +15, salvo poi distrarsi negli ultimi cinque minuti di primo tempo e venire ripresi definitivamente nel secondo tempo. Da lì in poi la gara è proseguita sui binari dell’equilibrio fino al supplementare, decretato da una tripla dall’angolo di Russell Westbrook (15 punti, 8 rimbalzi, 3 assist ma anche 5/17 al tiro) e da un canestro in controtempo di James Harden. Nei cinque minuti extra una tripla di Christian Braun nell’ultimo minuto di gioco ha dato ai Nuggets quattro punti di vantaggio che sono riusciti a difendere con le unghie e con i denti, grazie anche alla freddezza dalla lunetta di un grande Aaron Gordon (25 punti e 8 rimbalzi di cui 5 in attacco). Gordon ha chiuso come secondo miglior marcatore di squadra alle spalle di Nikola Jokic: per il tre volte MVP 29 punti, 9 rimbalzi e 12 assist, pur litigando un po’ con il tiro (12/24) e fallendo due tiri liberi cruciali nel finale dei regolamentari. Sono 21 invece quelli di Jamal Murray insieme a 9 rimbalzi e 7 assist, ma con 7/20 al tiro.