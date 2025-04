Minnesota rimonta i Lakers: è 3-1 nella serie

La gara-4 della serie tra Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers segue le orme della precedente gara-3: gli ospiti rimangono a lungo in vantaggio, ma in uno splendido e selvaggio finale di partita sono le maggiori energie dei padroni di casa a fare la differenza. Il 116-113 con cui si conclude il match regala ai T'Wolves il 3-1 nella serie , portandosi ora a una sola vittoria dal passaggio del turno per affrontare poi la vincente tra Golden State e Houston. Il merito è soprattutto di Anthony Edwards , che ha rimesso di peso i suoi in partita dopo essere scivolati anche a -12 nel corso della ripresa , chiudendo alla fine con 43 punti frutto di un eccellente 12/23 dal campo e 5/10 da tre, oltre a procurarsi due liberi cruciali (dopo un challenge vinto dalla panchina di Minnesota per un fallo di LeBron James) per il +3 a 10.7 secondi dalla fine. Il possesso finale gestito dai Lakers ha portato solamente a una tripla affrettata dall'angolo di Austin Reaves, il cui tiro non ha trovato il fondo della retina mettendo i gialloviola a un passo dall'eliminazione.

Doncic e LeBron col fiato corto, decisiva la panchina di Minnesota

Nel secondo tempo del match coach JJ Redick decide di gettare la maschera e di schierare solo cinque giocatori senza mai usare cambi, pagando però alla fine con l'evidente stanchezza dei suoi. Luka Doncic chiude con 38 punti, ma deve fare i conti coi continui raddoppi della difesa (solo 2 assist) e tira 13/28 dal campo; LeBron James è monumentale in alcune giocate difensive nel finale, ma anche lui a un certo punto deve alzare bandiera bianca nonostante i 27 punti, 12 rimbalzi, 8 assist, 3 recuperi e 3 stoppate accumulati in 46 minuti e 14 secondi di gioco. I Lakers hanno anche i contributi positivi di Rui Hachimura (23 punti) e Austin Reaves (17, tutti nella ripresa), ma dalla panchina solo Dorian Finney-Smith segna 6 punti. I T'Wolves, invece, nel pieno della rimonta trovano i 25 punti delle loro riserve, con 12 per Naz Reid e 8 per Donte DiVincenzo fondamentali nel quarto periodo, accompagnando i 25 di Julius Randle e i 16 con 10 rimbalzi di Jaden McDaniels. Alla resa dei conti, la differenza è tutta qui: per evitare di veder finire la loro stagione, i Lakers non possono più perdere. Ma dove troveranno le energie per affrontare i T'Wolves di un super Edwards per 48 minuti?