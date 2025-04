In gara-5 i Pacers eliminano Milwaukee e dopo il canestro vincente al termine del supplementare firmato Tyrese Haliburton, il padre della stella di Indiana scende in campo per provocare Giannis Antetokounmpo. Ne segue un confronto duro tra le due squadre, con la vera e propria rissa che viene solo sfiorata, e nel dopo partita il greco si sfoga mentre Tyrese prende le distanze dal comportamento tenuto da Haliburton Sr.

Già prima di gara-5, con la possibile eliminazione di Milwaukee in palio, il clima tra Pacers e Bucks non era certo amichevole. A pesare erano in buona parte le scorie rivenienti dalla serie dell’anno precedente, in cui i ragazzi di coach Rick Carlisle avevano eliminato un po’ a sorpresa quella guidata da Doc Rivers. E la storia si è ripetuta nella notte, con la vittoria al supplementare per 119-118 che ha lanciato Indiana verso la sfida al secondo turno con Cleveland e chiuso con grande amarezza la stagione di Milwaukee. E dopo il canestro decisivo segnato da Tyrese Haliburton a 1.3 secondi dalla fine dell’overtime, il protagonista è stato un altro Haliburton, il padre della stella dei Pacers, che nell’immediato dopo partita si è precipitato sul parquet per provocare Giannis Antetokounmpo sventolandogli di fronte l’asciugamano del figlio. Un gesto, quello di Haliburton Sr., che ha scaldato ulteriormente gli animi e dato il via a una chiusura di serata in cui si è sfiorata la rissa e a cui Giannis ha risposto in conferenza stampa.