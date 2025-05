Dopo non esserci riusciti in gara-3 e in gara-4, gli Houston Rockets vanno a riprendersi il fattore campo perso in gara-1 e portano in parità la serie contro i Golden State Warriors, forzando gara-7 da disputare sul proprio campo. I padroni di casa vanno in difficoltà contro la fisicità e le energie dei più giovani Rockets, senza riuscire a mettere la testa avanti nel punteggio dal primo quarto in poi e finendo anche a -17 nel corso del quarto periodo in cui la difesa di Houston chiude il canestro a doppia mandata, concedendo solo 1 canestro su 16 tentativi agli avversari nella fase competitiva del match

