Se Houston dovesse vincere la serie e volare in semifinale di conference dopo essere stata sotto 3-1, molti dei rimpianti di Golden State si concentrerebbero sul quarto quarto di gara-6. Gli Warriors avevano la possibilità di chiudere la serie davanti ai propri tifosi, e nonostante i Rockets alla fine del terzo quarto fossero avanti di due lunghezze l'obiettivo sembrava alla portata. Con tre super veterani dei playoff NBA come Curry, Butler e Green in campo, e il pubblico di San Francisco a spingere la squadra sembrava tutto apparecchiato per un grande finale di partita. Ma le cose sono andate in modo molto diverso, soprattutto per Steph. Il suo tabellino del quarto quarto recita un impietoso: 1/7 al tiro, 1/5 da tre, 3 punti e -11 di plus/minus in 9'34". Una prestazione da incubo per un giocatore solitamente letale nei finali di partita, e che nei primi tre quarti aveva segnato 29 punti tirando con ottime percentuali. Non hanno fatto molto meglio i suoi compagni: gli Warriors hanno chiuso il quarto con 8/24 al tiro e 1/12 da tre per 23 punti di squadra, con Butler a 5 punti e 0/5 al tiro (0/4 da tre e 5/6 ai liberi). La serie si deciderà in gara-7 a Houston.