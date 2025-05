I Cavs, dopo aver dominato la regular season a Est, sono con le spalle al muro nel secondo turno di playoff contro Indiana. A sorpresa infatti i Pacers hanno vinto le prime due gare della serie a Cleveland, e con due vittorie in casa nelle prossime due partite potrebbero chiudere i giochi. Gara-3 risulta così cruciale per tenere vive le speranze di Donovan Mitchell e compagni, fin qui penalizzati dagli infortuni. Darius Garland ha saltato le ultiem quattro partite, e alla sua assenza in gara-2 si sono aggiunte quelle di altre due pedine fondamentali come Evan Mobley (miglior difensore dell'anno) e De'Andre Hunter. Ma dopo l'ultimo allenamento arrivano notizie incoraggianti in vista delal sfida di stanotte (venerdì-sabato). Tutti e tre i giocatori dovrebbero essere in campo. Garland sembra aver superato il problema a un dito del piede, così come Hunter quello al pollice slogato e Mobley è tornato ad allenarsi dopo la distorsione alla caviglia. Nella lista infortunati sono ancora dati come 'in dubbio', ma c'è da immaginarsi che di fronte al rischio di finire sotto 3-0 stringeranno i denti anche se non sono al 100%.