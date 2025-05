Nei primi due episodi della serie Boston si è fatta rimontare per due volte un vantaggio anche di 20 punti, finendo per perdere sull’ultimo possesso della partita. E ora, sotto 0-2 e con due sfide da giocare al Madison Square Garden, i campioni NBA in carica si trovano di fatto in obbligo di vincere per non trovarsi sull’orlo di una clamorosa eliminazione. Gara-3 tra Knicks e Celtics è in diretta questa sera alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Alla vigilia della sfida al secondo turno tra Celtics e Knicks l’impressione è che ai playoff si sarebbe replicato l’andamento degli scontri diretti della regular season, nei quali i campioni NBA in carica avevano dominato vincendo tutte e quattro le partite in calendario. Dopo le prime due sfide giocate al TD Garden, però, le cose stanno in modo molto diverso. Boston, a dire il vero limitata dalle condizioni fisiche non ottimali di diversi giocatori chiave come Jaylen Brown e Kristaps Porzingis, è riuscita per ben due volte a gettare al vento un vantaggio di anche 20 punti. New York, dall’altra parte, non si è lasciata sfuggire l’occasione e grazie alle giocate di Jalen Brunson e Mikal Bridges ha zittito in entrambe le occasioni il pubblico biancoverde. E ora, con la serie che si trasferisce al Madison Square Garden per le prossime due partite, tutta la pressione è sui ragazzi di coach Joe Mazzulla.